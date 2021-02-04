Песков предложил пострадавшей от рук силовиков женщине идти в прокуратуру и суд

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4 февраля 2021, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о применении силы к участнице несогласованной акции протеста в столичном ОВД «Донской». По его словам, женщине следует обратиться в прокуратуру и суд, если такое действительно произошло.

«…она уже должна быть в прокуратуре, она должна уже подавать в суд и так далее. Она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав», - высказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о ситуации с Любовью Соболь, которая пожаловалась на то, что якобы ее душили в отделении полиции, выбивая код от смартфона.

Песков отметил, что у Кремля есть доступ ко всей палитре социальных медиа, которые «пестрят» различными видеосъемками и фотографиями. Пресс-секретарь добавил, что они обладают другими записями и информацией от правоохранителей и непосредственно из мест, где проходили протесты.