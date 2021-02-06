Премьер-министр Франции Кастекс не исключил введения в стране третьего карантина
6 февраля 2021, 10:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: Ouest-France
Премьер-министр Франции Жан Кастекс в субботу заявил, что власти страны могут быть вынуждены принять решение о введении третьего режима карантина по COVID-19 в случае ухудшения санитарной ситуации.
Кастекс подчеркнул, что нельзя быть уверенными в том, что Франции удастся преодолеть пандемию коронавируса нового типа без введения карантина. По словам премьера, в последние дни темпы распространения заболевания во Франции снизились, однако, если ситуация вновь ухудшится, то будет приниматься решение о новых ограничениях.
По словам Жана Кастекса, карантин "является крайним средством", поскольку известны его негативные последствия для социальной, гуманитарной и социальной сфер.
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