Премьер-министр Франции Кастекс не исключил введения в стране третьего карантина

Аргументы Недели → В мире 13+

6 февраля 2021, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ouest-France

Париж, pixabay.com

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в субботу заявил, что власти страны могут быть вынуждены принять решение о введении третьего режима карантина по COVID-19 в случае ухудшения санитарной ситуации.

Кастекс подчеркнул, что нельзя быть уверенными в том, что Франции удастся преодолеть пандемию коронавируса нового типа без введения карантина. По словам премьера, в последние дни темпы распространения заболевания во Франции снизились, однако, если ситуация вновь ухудшится, то будет приниматься решение о новых ограничениях.

По словам Жана Кастекса, карантин "является крайним средством", поскольку известны его негативные последствия для социальной, гуманитарной и социальной сфер.