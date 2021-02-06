WirtschaftsWoche: Германия обсуждает идею «механизма отключения» «Северного потока - 2»

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6 февраля 2021, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: WirtschaftsWoche

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Германия изучает возможность использования «механизма отключения» газопровода «Северный поток - 2».

В источнике говорится, что такое решение позволит приостановить подачу газа с немецкой стороны, если Россия будет «шантажировать» Украину сокращением поставок «голубого топлива». Кроме того, Германия считает, что данный шаг сделал бы «практически невозможным» для Москвы использование «Северного потока – 2» в качестве рычага воздействия на Киев.

Однако автор материала отметил, что после смены администрации в США ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни министр иностранных дел Хайко Маас не готовы отказаться от участия Германии в проекте.

Вашингтон также заявил о возможности временного отключения «Северного потока – 2» в случае ограничения поставок российского газа через Украину.

Ранее сообщалось, что отказ Германии от «Северного потока – 2» неизбежен.