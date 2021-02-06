WirtschaftsWoche: Германия обсуждает идею «механизма отключения» «Северного потока - 2»

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Германия изучает возможность использования «механизма отключения» газопровода «Северный поток - 2».
В источнике говорится, что такое решение позволит приостановить подачу газа с немецкой стороны, если Россия будет «шантажировать» Украину сокращением поставок «голубого топлива». Кроме того, Германия считает, что данный шаг сделал бы «практически невозможным» для Москвы использование «Северного потока – 2» в качестве рычага воздействия на Киев.
Однако автор материала отметил, что после смены администрации в США ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни министр иностранных дел Хайко Маас не готовы отказаться от участия Германии в проекте.
Вашингтон также заявил о возможности временного отключения «Северного потока – 2» в случае ограничения поставок российского газа через Украину.
Ранее сообщалось, что отказ Германии от «Северного потока – 2» неизбежен.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.