Fox News Media сняла с эфира передачу, ведущим которой был сторонник Трампа

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6 февраля 2021, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

Дональд Трамп, фото: Shawn Thew/Globallookpress.com

СМИ со ссылкой на заявление компании Fox News Media сообщили, что телеканал Fox Business снял с эфира программу, которую вел Лу Доббс, сторонник экс-президента США Дональда Трампа. Он обвинялся в клевете по поводу итогов выборов американского лидера.

В источнике говорится, что данное решение не является последствием иска, который подала накануне фирма - разработчик машин и технологий для голосования Smartmatic USA. Представители Fox News Media пояснили, что отмена передачи «Lou Dobbs Tonight» связана с «регулярным пересмотром эфирной сетки» и планировалась заранее. При этом, по данным CNN, руководство компании вынудило Лу Доббса отказаться от работы на телеканале.

Отмечается, что последний выпуск программы транслировался в эфире Fox Business в пятницу, но с другим ведущим. Однако с понедельника вместо нее в эфирной сетке появится передача «Fox Business Tonight».

«Никто не любит Америку сильнее, чем Лу», - прокомментировал решение телеканала Трамп.