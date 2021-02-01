Бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

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1 февраля 2021, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул экс-президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира и отметил, что не является единственным человеком, поддерживающим его кандидатуру.

Яак Мадисон, который представляет Консервативную народную партию Эстонии, объяснил, что выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в связи с тем, что он был первым лидером США за последние три десятка лет, во время службы которого страна не развязывала войн.

Более того, по словам депутата Европарламента, под руководством Трампа на Ближнем Востоке был подписан целый ряд мирных соглашений, позволивших обеспечить стабильность и мир в регионе.