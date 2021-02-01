ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
бывший президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул экс-президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира и отметил, что не является единственным человеком, поддерживающим его кандидатуру.

Яак Мадисон, который представляет Консервативную народную партию Эстонии, объяснил, что выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в связи с тем, что он был первым лидером США за последние три десятка лет, во время службы которого страна не развязывала войн.

Более того, по словам депутата Европарламента, под руководством Трампа на Ближнем Востоке был подписан целый ряд мирных соглашений, позволивших обеспечить стабильность и мир в регионе.

ЕТ

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью