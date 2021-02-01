Трамп нанял двух новых адвокатов для своей защиты в рамках процедуры импичмента в Сенате

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1 февраля 2021, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

бывший президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заключил договоренность с двумя адвокатами о том, что они будут представлять его интересы в рамках процедуры по импичменту в Сенате Конгресса.

Согласно последней информации штаба Трампа, в команду защиты бывшего американского лидера вошли юристы Дэвид Шон и Брюс Кастор – они оба согласились с тем, что импичмент противоречит действующему законодательству Соединенных Штатов Америки.

Напомним, в минувшую субботу, 30 января, стало известно, что Дональд Трамп прекратил сотрудничество с пятью адвокатами, которые ранее занимались разработкой стратегии его защиты в рамках процедуры по импичменту.