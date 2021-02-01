Трамп нанял двух новых адвокатов для своей защиты в рамках процедуры импичмента в Сенате

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заключил договоренность с двумя адвокатами о том, что они будут представлять его интересы в рамках процедуры по импичменту в Сенате Конгресса.
Согласно последней информации штаба Трампа, в команду защиты бывшего американского лидера вошли юристы Дэвид Шон и Брюс Кастор – они оба согласились с тем, что импичмент противоречит действующему законодательству Соединенных Штатов Америки.
Напомним, в минувшую субботу, 30 января, стало известно, что Дональд Трамп прекратил сотрудничество с пятью адвокатами, которые ранее занимались разработкой стратегии его защиты в рамках процедуры по импичменту.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.