Сенатор Косачев сравнил попытку вынесения импичмента Трампу с «мыльной оперой»
26 января 2021, 10:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что избирательная кампания в США была триллером, процесс передачи власти – боевиком, а нынешний сюжет с импичментом – это мыльная опера.
По мнению сенатора, процесс вынесения импичмента бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу интересен только самим американцам, "да и то не всем".
Напомним, ранее демократы внесли в сенат США резолюцию об импичменте экс-лидеру страны Дональду Трампу. Политика обвиняют в "подстрекательстве к мятежу". Согласно последней информации, процесс должен начаться уже 8 февраля текущего года.
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