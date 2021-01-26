Сенатор Косачев сравнил попытку вынесения импичмента Трампу с «мыльной оперой»

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26 января 2021, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что избирательная кампания в США была триллером, процесс передачи власти – боевиком, а нынешний сюжет с импичментом – это мыльная опера.

По мнению сенатора, процесс вынесения импичмента бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу интересен только самим американцам, "да и то не всем".

Напомним, ранее демократы внесли в сенат США резолюцию об импичменте экс-лидеру страны Дональду Трампу. Политика обвиняют в "подстрекательстве к мятежу". Согласно последней информации, процесс должен начаться уже 8 февраля текущего года.