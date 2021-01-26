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Телеканал CNN сообщил, что Байден сомневается в успехе процедуры импичмента Трампу

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СNN

Телеканал CNN сообщил, что Байден сомневается в успехе процедуры импичмента Трампу
президент США Джо Байден, Doug Mills/Consolidated News Photos

Журналисты сообщают, что, по мнению президента США Джо Байдена, импичмент бывшего лидера страны Дональда Трампа не наберет в сенате необходимое количество голосов республиканцев и не состоится.

Байден, говоря о процессе импичмента, заявил: "Я думаю, это должно случиться". Политик, однако, уточнил, что сомневается в том, что импичмент Трампу наберет 17 голосов республиканцев в сенате, которые необходимы для признания 45-го президента США виновным.

По мнению Джо Байдена, результат процесса был бы иным, если бы Дональду Трампу предстояло доработать на своем посту еще полгода.

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