Пушков считает, что администрация Байдена сделала «намек» Путину
26 января 2021, 07:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о вероятности телефонного разговора американского лидера и главы России Владимира Путина.
Представитель Белого дома ранее заявила, что пока не может предсказать какие-либо разговоры, однако, заметила, что Джо Байден "конечно, снимает трубку и общается с некоторыми иностранными лидерами – европейцами и другими".
Алексей Пушков заявил, что намек Джен Псаки "ясен, даже слишком". Сенатор задался вопросом, должен ли Владимир Путин первым звонить новому президенту США и быть "выше условностей". Он подчеркнул, что и в США, и в России понимают, что в политике не бывает условностей – важно все.
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