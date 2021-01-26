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Пушков считает, что администрация Байдена сделала «намек» Путину

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Пушков считает, что администрация Байдена сделала «намек» Путину
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о вероятности телефонного разговора американского лидера и главы России Владимира Путина.

Представитель Белого дома ранее заявила, что пока не может предсказать какие-либо разговоры, однако, заметила, что Джо Байден "конечно, снимает трубку и общается с некоторыми иностранными лидерами – европейцами и другими".

Алексей Пушков заявил, что намек Джен Псаки "ясен, даже слишком". Сенатор задался вопросом, должен ли Владимир Путин первым звонить новому президенту США и быть "выше условностей". Он подчеркнул, что и в США, и в России понимают, что в политике не бывает условностей – важно все.

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