В Белом доме заявили, что не комментируют вероятность телефонного разговора Байдена и Путина

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25 января 2021, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Белый дом, pixabay.com

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в понедельник заявила, что Белый дом не комментирует возможность разговора между главой Америки Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

На вопрос журналистов о том, возможна ли телефонная беседа между Джо Байденом и Владимиром Путиным, Джен Псаки отметила, что не может предсказать какие-либо разговоры на данном этапе, однако, по ее словам, 46-й президент США снимает трубку и общается с некоторыми иностранными лидерами – европейцами и другими.

По словам пресс-секретаря американского лидера, в настоящий момент есть запланированные звонки на предстоящие дни, но их содержание будет обнародовано после того, как они произойдут.