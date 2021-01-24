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Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать
Алексей Пушков , фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что американское общество разочаровано в администрации нового президента Джо Байдена. Так, он прокомментировал ситуацию в Соединённых Штатах после инаугурации.

«То ли еще будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Гремучая смесь», - высказал он.

Ранее Пушков предположил, что Байден в рамках внешнеполитического курса на посту президента США будет в большей степени «использовать» Украину против России. Вашингтон не будет дистанцироваться от Киева, который может стать одним из основных направлений антироссийской деятельности, пояснил сенатор.

БА

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