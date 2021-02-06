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Эксперт Гончар связывает дефицит электроэнергии на Украине с действиями России

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт Гончар связывает дефицит электроэнергии на Украине с действиями России
электровышки, фото: pixabay.com

Эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал в своей статье для украинского издания, с чем связан дефицит электроэнергии в стране. По его словам, данная проблема возникла неслучайно.

Дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что могут почувствовать и потребители, отметил Гончар. Он добавил, что причиной этого стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства, а также умышленные действия игроков рынка.

«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», - подчеркнул автор в своем материале.

При этом Гончар утверждает, что решить проблему с дефицитом электроэнергии и избежать веерных отключений можно путем закупок у Белоруссии или России. Однако он не исключает, что это «бьет» по Украине в целом, поскольку заставляет ее покупать электроэнергию у «страны-агрессора». При этом эксперт пояснил, что «веерные отключения затронут немало регионов и городов». На данный момент оснований для «апокалиптических прогнозов» об Украине в темноте нет, но определенные проблемы возможны, заключил автор. 

БА

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