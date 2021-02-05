Зеленский очень осерчал на тех, кто ведет бизнес в Крыму и Донбассе

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5 февраля 2021, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office/Xinhua

На Украине будут вводить санкции для тех, кто ведет бизнес в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, заявил в своем видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, те, для кого такой бизнес "в норме", представляют собой "угрозу Украине". Он подчеркнул, что будет действовать любыми доступными законными способами "для нейтрализации подобных угроз".

Ранее сообщалось, что обладателям паспортов РФ на Донбассе и в Крыму Киев обещает "поражение в правах".