Зеленский очень осерчал на тех, кто ведет бизнес в Крыму и Донбассе
5 февраля 2021, 21:21[ «Аргументы Недели» ]
На Украине будут вводить санкции для тех, кто ведет бизнес в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, заявил в своем видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, те, для кого такой бизнес "в норме", представляют собой "угрозу Украине". Он подчеркнул, что будет действовать любыми доступными законными способами "для нейтрализации подобных угроз".
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