ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский очень осерчал на тех, кто ведет бизнес в Крыму и Донбассе

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский очень осерчал на тех, кто ведет бизнес в Крыму и Донбассе
Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office/Xinhua

На Украине будут вводить санкции для тех, кто ведет бизнес в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, заявил в своем видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, те, для кого такой бизнес "в норме", представляют собой "угрозу Украине". Он подчеркнул, что будет действовать любыми доступными законными способами "для нейтрализации подобных угроз".

Ранее сообщалось, что обладателям паспортов РФ на Донбассе и в Крыму Киев обещает "поражение в правах". 

НС

В мире

Госсекретарь США Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины «Спутник V»

Госсекретарь США Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины «Спутник V»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 5 февраля, заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью