Опросы в Турции говорят о лидерстве оппозиции над Эрдоганом

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5 февраля 2021, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Два ведущих турецких социологических центра пришли к выводу, что оппозиционный «Альянс нации» Турции опережает правящий «Альянс народа» во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом более чем на 8 процентов.

Социологический центр MetroPoll выявил по результатам очередного опроса, что количество голосов «Альянса нации», куда входят оппозиционные Республиканская народная партия и «Хорошая партия», выросло до 48,3 процента, в то время как поддержка «Альянса народа» не набрала и 40 процентов.

Согласно опросу Rawest Research, правящая коалиция значительно уступает оппозиционным партиям в восточных и юго-восточных провинциях страны, где преимущественно живут курды. Как утверждается в исследовании центра, примерно каждый четвертый избиратель в этих регионах, голосовавший за ПСР в 2018 году, поменяли свои политические предпочтения.

Ранее Эрдоган заявил, что не допустит студенческих демонстраций.