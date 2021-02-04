Эрдоган заявил, что не допустит студенческих демонстраций
4 февраля 2021, 12:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал участников протеста в Босфорском университете в Стамбуле, назвав студентов «террористами» и пообещав подавить демонстрации.
Студенты и преподаватели самого престижного турецкого вуза несколько недель протестуют против назначения распоряжением президента Турции академика Мелиха Булу ректором.
Булу в свое время баллотировался в парламент в качестве кандидата от правящей Партии справедливости и развития. В вузе призвали Булу уйти в отставку и разрешить университету избрать своего руководителя. Во время протестов были задержаны десятки студентов.
Ранее сообщалось, что США готовят политические убийства в Турции.
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