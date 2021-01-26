США готовят политические убийства в Турции

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26 января 2021, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

У турецкого правительства есть доказательства того, что Соединённые Штаты готовят «планы убийств» лидеров общественного мнения в Турции. С таким сенсационным заявлением выступил бывший начальник разведывательного управления Генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Пекин. Об этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на публикацию, сделанную 26 января, информационно-аналитическим порталом Ahval.

По словам экс-главы турецкой военной разведки, у правительства Эрдогана есть «отчёты» спецслужб страны о предполагаемых нападениях, и оно «принимает необходимые меры предосторожности».

Бывшего главу военной разведки Турции спросили об американском списке турецких политиков, подлежащих физическому устранению. На что Исмаил Хакки Пекин сказал: «В Турции есть нервные окончания общества, —это лидеры мнений. И если вы совершите покушение на этих лидеров, тогда (турецкое) общество обязательно (негативно) отреагирует».

Отношения Анкары и Вашингтона обострились после попытки государственного переворота в июле 2016 года, в причастности к организации которого нынешние власти Турции обвиняют постоянно проживающего в США с 1999 года исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Предъявление Соединёнными Штатами в 2018 году одному из руководителей турецкого государственного Halkbank обвинений в нарушении американских санкций против Ирана ещё больше ухудшило двусторонние отношения. Эрдоган назвал тогда это дело «попыткой политического переворота» и «совместной операцией ЦРУ и ФБР» против Анкары.

«Те, кто не смог добиться успеха в попытке (военного) переворота в Турции 15 июля (2016 года), теперь готовят другую попытку в нашей стране», — указывал турецкий лидер после вынесения судебного приговора в США в отношении гендиректора Halkbank, отмечает Ahval.

Напоминаем, что жертвами военного путча в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года стали более 250 человек, свыше 2 тыс. получили ранения. После неудавшегося госпереворота турецкие власти ввели режим чрезвычайного положения, который был отменен в июле 2018 года. За прошедшее время в тюрьму попали десятки тысяч человек. Среди них — военнослужащие, сотрудники полиции, работники прокуратуры и судебных органов, журналисты, правозащитники, представители других профессий. Постоянно проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена турецкие власти считают лидером «террористической сети» FETÖ и «идейным вдохновителем» попытки госпереворота. Анкара безуспешно добивается от американской стороны экстрадиции Гюлена из США.