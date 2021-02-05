ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Учёные научили шпинат отправлять электронные письма

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: telemetr.me

Учёные научили шпинат отправлять электронные письма
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ученые Массачусетского Технологического Института научили шпинат отправлять электронные письма посредством беспроводных сетей. Ожидается, что таким образом исследователи смогут более эффективно мониторить происходящие климатические и экологические изменения.

Как отмечают некоторые исследователи, подключение к интернету и других растений на планете в рамках всеобщего «интернета вещей» не кажется чем-то невероятным. Вопрос, скорее, стоит в экономической целесообразности и практической пользе такого «интернета растений».

Какой будет экономика и жизнь людей в будущем? Читайте на телеграм-канале «НеВенец творения»

НХ

В мире

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала предложение об импичменте президента Украины попыткой раскола

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала предложение об импичменте президента Украины попыткой раскола

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», объявившая сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытается внести раскол и спасти активы одного из своих руководителей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество