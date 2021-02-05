Учёные научили шпинат отправлять электронные письма

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5 февраля 2021, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ученые Массачусетского Технологического Института научили шпинат отправлять электронные письма посредством беспроводных сетей. Ожидается, что таким образом исследователи смогут более эффективно мониторить происходящие климатические и экологические изменения.

Как отмечают некоторые исследователи, подключение к интернету и других растений на планете в рамках всеобщего «интернета вещей» не кажется чем-то невероятным. Вопрос, скорее, стоит в экономической целесообразности и практической пользе такого «интернета растений».

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