Власти Гаваны возвращают комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом

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5 февраля 2021, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Prensa Latina

Гавана, pixabay.com

Власти кубинской столицы Гаваны приняли решение о возвращении всеобщего ночного комендантского часа для людей и транспортных средств. Соответствующую информацию предоставили в Совете обороны провинции.

Подчеркивается, что никто не сможет передвигаться с девяти часов вечера до пяти утра без разрешения. Данные меры включают в себя усиление контроля на въездах в Гавану. Допуск по разрешениям будет производиться через контрольные пункты. За нарушение правила вводится штраф в размере двух тысяч песо (около 83 долларов).

Уточняется, что вышеуказанные ограничения начнут действовать в пятницу, 5 февраля, и будут действовать до следующего распоряжения властей.