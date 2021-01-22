Правительство Латвии продлило ограничения до 7 февраля

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22 января 2021, 21:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Латвии продолжается борьба с коронавирусом! Кабинет министров принял решение о продлении ЧС до 7 февраля.

Какие правила действуют до 7 февраля в Латвии?

На выходные остается в силе комендантский час. Это значит, что с все выходные до 7 февраля с 22:00 до 5:00 жители Латвии не имеют права покидать свои дома, квартиры без уважительной причины. Опыт показал, что даже если человек вышел покурить или отправился на прогулку с собакой, то ему «светит» штраф. Стражи правопорядка отмечают для СМИ, что каждый случай рассматривается индивидуально, но жители Латвии отмечают, что на деле выписывается штраф.

Также до 7 февраля запрещено предоставление услуг индустрии красоты. Продлен запрет на предоставление очных услуг, связанных с развлечениями и отдыхом. Существуют и ограничения в торговле: могут работать только аптеки, магазины оптики, автозаправочные станции, продовольственные магазины. Разрешена сельскохозяйственная продукция, товары для животных, карты предоплаты для мобильных телефонов, пресса, билеты на общественный транспорт.

Наконец правительство Латвии разрешило жителям покупать колготки, носки, перчатки, лопаты, электроприборы для обогрева помещений, спички, гробы, чистящие средства, лампочки, телефоны, зажигалки.

Почему в этом списке, простите, нет домашних тапочек и трусов – сложно сказать…