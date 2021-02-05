Политолог Абзалов прокомментировал заявление Байдена о противостоянии России

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5 февраля 2021, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Джо Байден, Freddie Everett/State Department

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в пятницу оценил заявление президента США Джо Байдена о том, что он намерен противостоять России жестче, чем это делал Дональд Трамп.

Дмитрий Абзалов отметил, что существуют сферы в которых взаимодействие России и США возможно. По мнению специалиста, в случае с Байденом речь в данном контексте идет о стратегической стабильности и безопасности, вопросе, связанном с отдельными региональными конфликтами, а также вакцинации против коронавируса нового типа.

Абзалов в беседе с RT заметил, что будут и проблемные темы, среди которых конфликт на Украине и "что-то связанное в представлении Вашингтона с правами человека".

Эксперт уточнил, что на одном направлении Байден будет принимать относительно спокойные решения, а на другом – достаточно резонансные.