Косачев оценил заявление Байдена о намерении противостоять России жестче, чем это делал Трамп
5 февраля 2021, 10:15[ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев оценил заявление президента США Джо Байдена о том, что он намерен противостоять России жестче, чем это делал Дональд Трамп.
Константин Косачев уточнил, что подобное высказывание является предсказуемым и ожидаемым, поскольку Джо Байден строит свою политику на отрицании действий своего предшественника на посту президента США. Сенатор в беседе с RT отметил, что раз демократы обвиняли республиканцев в излишней лояльности к Российской Федерации, единственным вариантом дистанцироваться от политики прежней администрации является ее ужесточение.
Косачев, однако, отметил, что не стал бы драматизировать ситуацию на данном этапе, поскольку она может развиваться в любом направлении.
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