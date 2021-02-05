Байден заявил: «Дипломатия вернулась в центр внешней политики США». Пригрозил России и призвал освободить Навального

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5 февраля 2021, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Джо Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

Президент США Джозеф Байден призвал мир услышать его сигнал: «Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики».

Новый американский лидер 4 февраля выступил с первой речью по вопросам внешней политики в Госдепартаменте. В почти 20-ти минутном выступлении Байден успел сказать, что новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, активизирует свои демократизаторские усилия за рубежом и усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая.

Байден говорил, что США сталкиваются с «надвигающимся авторитаризмом, в том числе с растущими амбициями Китая», его стремлением «соперничать с Соединенными Штатами, а также решимостью России нанести ущерб» американской демократии.

По теме российско-американских отношений Байден заявил, что США не будут колебаться в стремлении добиться последствий для тех шагов Москвы, которые Вашингтон посчитает не соответствующими своим интересам. Он заявил, что США намерены подталкивать к противостоянию с Россией и своих союзников и партнеров.

Байден призвал власти России обеспечить немедленное освобождение Алексея Навального «безо всяких условий».