Американские хирурги впервые в мире успешно пересадили пострадавшему в ДТП мужчине лицо и обе руки

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5 февраля 2021, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

инструменты для операции, pixabay.com

Американские хирурги впервые в мире провели операцию по одновременной пересадке лица и обеих рук пациенту, который получил серьезные ожоги в результате автомобильной аварии, сообщают журналисты.

Согласно последней информации, житель Нью-Джерси по имени Джо Димео в 2018 году возвращался домой с ночной смены и уснул за рулем, вследствие чего его машина врезалась в ограждение, перевернулась, а затем загорелась. Американец получил ожоги 80 процентов тела.

Пострадавший четыре месяца провел в больнице и перенес 20 операций. Мужчина лишился пальцев рук, век, а на его шее и лице остались рубцы, которые мешали движению. В 2019 году врачи решили, что пациенту можно провести трансплантацию лица и рук от мертвого донора.

Операция длилась 23 часа. В ходе вмешательства Димео пересадили всю кожу и хрящи от линии волос до шеи, части скуловых дуг, кости носа, а также нижней челюсти. Через полгода после трансплантации мужчина смог морщиться, моргать и поднимать брови. Более того, теперь он может самостоятельно одеваться, заниматься собакой и даже играть в гольф.