В Италии прошла первая в Европе операция по пересадке легких человеку, перенесшему COVID-19

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28 мая 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Focus

операция, pixabay.com

Врачи из миланской больницы "Поликлинико" впервые в Европе провели операцию, в рамках которой пересадили оба легких молодому мужчине. Пациент ранее был госпитализирован с коронавирусом нового типа.

Хирургическое вмешательство было успешно осуществлено десять дней назад. Сейчас состояние 18-летнего пациента не вызывает у медиков опасений.

Ранее молодой итальянец, не имевший никаких хронических заболеваний, заразился коронавирусом и два месяца провел в реанимации. Он был подключен к аппарату ИВЛ, поскольку COVID-19 практически полностью уничтожил легкие пациента.

Врачи пришли к выводу, что единственная возможность спасти юношу – трансплантация.

Директор оперативной службы торакальной хирургии "Поликлинико" Марио Нозотти уточнил, что вмешательство на легких всегда является сложной задачей, но данный случай стал для врачей настоящим вызовом.

Операция длилась около 10 часов. Ее проводили сразу две операционные бригады, а еще одна находилась в состоянии готовности. Сейчас молодой мужчина находится в сознании, ему проводится физиотерапия для восстановления функции самостоятельного дыхания.