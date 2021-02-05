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В ЕС признали проблемы в производстве и поставке вакцин от коронавируса

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В ЕС признали проблемы в производстве и поставке вакцин от коронавируса
Фото: pixabay.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз недооценил риски при производстве и поставках вакцин от коронавируса.

Европейский чиновник отметила, что в ЕС «недооценили возможные сложности», и «должны были понимать, что с этими новыми процессами будут «американские горки». Глава Еврокомиссии также отметила, что за это «нас можно критиковать».

Перебои с поставками вакцин от Covid-19 привели к громкому скандалу между Евросоюзом, компанией AstraZeneca, а также Великобританией, отказавшейся жертвовать своими дозами для помощи европейцам.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Британию.

ДВа

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