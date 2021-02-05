В ЕС признали проблемы в производстве и поставке вакцин от коронавируса
5 февраля 2021, 09:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз недооценил риски при производстве и поставках вакцин от коронавируса.
Европейский чиновник отметила, что в ЕС «недооценили возможные сложности», и «должны были понимать, что с этими новыми процессами будут «американские горки». Глава Еврокомиссии также отметила, что за это «нас можно критиковать».
Перебои с поставками вакцин от Covid-19 привели к громкому скандалу между Евросоюзом, компанией AstraZeneca, а также Великобританией, отказавшейся жертвовать своими дозами для помощи европейцам.
Ранее сообщалось, что ЕС намерен заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Британию.
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