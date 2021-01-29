Independent: ЕС намерен заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Британию

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29 января 2021, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля сообщили, что на фоне дефицита вакцин против новой коронавирусной инфекции Евросоюз может заблокировать поставки препарата в Великобританию.

В источнике говорится, что так называемую «войну вакцин» спровоцировала, в частности, компания AstraZeneca, которая гарантировала обеспечение препаратом Британии. Однако потом отсрочила поставки вакцины в Евросоюз, сославшись на более позднюю дату подписания контракта, пишет газета Independent.

Шарль Мешель в ответ на такие действия предложил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен изучить возможность замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, сорок миллионов доз которого приобрел Лондон. Заказ уже размещен на заводе в Бельгии.

При этом издание Politico передаёт, что Брюссель уже согласовал механизм предотвращения вывоза вакцины. Теперь таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения. Отмечается, что европейские страны будут выдавать разрешения только при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри блока. Утверждение данного плана запланировано на пятницу.

Кроме того, ЕС столкнулся с задержками в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Такие проблемы могут способствовать срыву планов по вакцинации 70% населения Европы к июню-августу. В свою очередь многие страны, в том числе Венгрия, заинтересованы в приобретении российской вакцины «Спутник V».