В Еврокомиссии заявили, что Венгрия имеет право на закупку российской вакцины «Спутник V»
22 января 2021, 15:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
По словам официального представителя Еврокомиссии Стефана Де Кеерсмакера, если страна - член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, - как, например, вакцина «Спутник V», - она имеет право это сделать.
«Это также ее дело, как она будет сертифицировать эту вакцину в своей стране, но это разрешение будет действовать только на территории такой страны», – отметил Кеерсмакер.
Ранее сообщалось, что Россия и Венгрия заключили договор на поставку вакцины «Спутник V».
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