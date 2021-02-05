Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала предложение об импичменте президента Украины попыткой раскола

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5 февраля 2021, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Мендель, фото из соцсети

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», объявившая сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытается внести раскол и спасти активы одного из своих руководителей.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала такое мнение в Facebook после того, как 3 февраля сопредседатель этой украинской оппозиционной партии Вадим Рабинович объявил о начале процедуры импичмента Зеленского.

Причиной призыва к отставке Зеленского стали введенные им санкции в отношении депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и нескольких оппозиционных телеканалов, таких как «112», ZiK и NewsOne, - передает РБК.

Из-за санкций главы Украины телеканалам пришлось прекратить вещание, они остались доступны только на YouTube. Также ограничения предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов из страны и полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами на пять лет.

«На самом деле в этом случае импичмент — это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества», — считает Юлия Мендель. Она убеждена, такой что таким образом партия пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, а также спасти активы одного из соруководителей своей политической структуры.

По словам Мендель, решение о закрытии ряда телеканалов принималось коллегиально. «Решение закрыть пропагандистские медиаплатформы — коллегиальное и широко поддержано украинским обществом. Коллегиальное и справедливое решение, которое было принято СНБО и введено в действие указом президента, является абсолютно законным», — написала представитель президента Украины.