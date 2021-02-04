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Портал «Репортер»: Швеция укрепляет армию, готовясь к возможной войне с Россией

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Портал «Репортер»: Швеция укрепляет армию, готовясь к возможной войне с Россией
Шведские военные, Josef Vostarek / globallookpress.com

Швеция укрепляет свои Вооруженные силы, готовясь к возможному военному конфликту с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт «Репортер» пишет, ссылаясь на польские СМИ, что в Стокгольме расценили как провокацию некоторые действия Москвы, которые она предприняла в предыдущие годы. В частности, считается, что во время учений в 2013-м Россия имитировала нападение на шведскую территорию.

В процитированной публикации отмечается, что власти скандинавской страны, обеспокоенные поведением РФ, приняли решение повысить численность армии с сегодняшних 60 тысяч до 90 тысяч человек.

Планируется, что к 2025-му военный флот Швеции пополнят две субмарины A26. Кроме того, через модернизацию пройдут пять корветов класса Visby.

Также в стране воссоздан проект так называемой «тотальной обороны», в которой могут быть задействованы все граждане в возрасте от шестнадцати до семидесяти лет.

Ранее сегодня сообщалось, что портал Baijiahao обозначил три козыря России, которые помогут ей в случае войны.

ДЦ

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