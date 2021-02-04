Издание Baijiahao назвало три козыря России, которые помогут стране в случае войны

Обозначены три козыря Российской Федерации, которые помогут стране в случае военного конфликта. Данной теме посвящена публикация, размещенная некоторое время назад на страницах китайский интернет-СМИ.
Первым преимуществом РФ издание Baijiahao назвало мощь ее вооружений. Москва способна своими силами разрабатывать и производить боевые машины и оборудование, истребители пятого поколения и другую технику, которая считается передовой.
По мнению авторов китайского портала, еще одним козырем России является большая территория. Она дает возможность стране подавить и уничтожить своего противника, сохранив при этом жизнеспособность.
В процитированном материале, пересказанном ресурсом «ПолитЭксперт», указывается, что третье преимущество РФ - ядерный арсенал. От российского оружия массового уничтожения в случае войны не смогут защититься даже США, отметило Baijiahao.
Ранее в четверг сообщалось, что сайт Sohu поведал об ответе Москвы на американо-украинские маневры в Черном море.