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4 февраля 2021, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Обозначены три козыря Российской Федерации, которые помогут стране в случае военного конфликта. Данной теме посвящена публикация, размещенная некоторое время назад на страницах китайский интернет-СМИ.

Первым преимуществом РФ издание Baijiahao назвало мощь ее вооружений. Москва способна своими силами разрабатывать и производить боевые машины и оборудование, истребители пятого поколения и другую технику, которая считается передовой.

По мнению авторов китайского портала, еще одним козырем России является большая территория. Она дает возможность стране подавить и уничтожить своего противника, сохранив при этом жизнеспособность.

В процитированном материале, пересказанном ресурсом «ПолитЭксперт», указывается, что третье преимущество РФ - ядерный арсенал. От российского оружия массового уничтожения в случае войны не смогут защититься даже США, отметило Baijiahao.

Ранее в четверг сообщалось, что сайт Sohu поведал об ответе Москвы на американо-украинские маневры в Черном море.