Медведчук заявил, что обсудил применение «Спутника V» с Гинцбургом и Дмитриевым

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4 февраля 2021, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

вакцина, фото:Cover Images/Keystone Press Agenc/ globallookpress.com

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором НИЦ им. Гамалеи Александром Гинцбургом по вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, была создана двусторонняя рабочая группа.

«Мы провели все эти исследования, и было принято решение, что возможны трансфер технологий и передача сырья на Украину для производства вакцины. Ну, казалось бы, что ещё? Но нет. Сначала рассказывали о том, что нет такой вакцины, потом — что не прошла третью фазу испытаний. Когда мы им доказали, что ни одна из вакцин, ни Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca, не прошли третьей стадии, они [официальные лица Украины] начали говорить, что «Спутник V» неэффективна», - высказал он RT.

Медведчук отметил, что президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов «извергали бред сивой кобылы». Он добавил, что такие действия направлены против интересов людей.