Организаторы «Евровидения» отказались проводить конкурс в привычном формате

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4 февраля 2021, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: eurovision.tv

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2021 году международный вокальный конкурс «Евровидение» вновь не состоится в привычном формате. Мероприятие планируется провести в мае в Роттердаме, Россию представит группа Little Big.

«Осталось чуть больше 3 месяцев, и организаторы конкурса песни «Евровидение-2021» согласовали решительный, но реалистичный подход к завершающей фазе подготовки. В ответ на продолжающуюся пандемию коронавируса Европейский вещательный союз (EBU), голландские ведущие, а также город Роттердам исключили, что 65-й Конкурс может пройти «в обычном режиме» в 2021 году», - говорится на сайте организации.

Отмечается, что организаторы в ближайшие недели примут решение, как провести «Евровидение», учитывая все санитарные правила. Подготовлено три сценария. Они пояснили, что цель конкурса - «привлечь 41 артиста в Роттердам, чтобы все они выступили на одной сцене, а также пригласить журналистов».

«Безопасность, здоровье и безопасность всех участников конкурса песни «Евровидение», от команды до артистов, являются нашим главным приоритетом. Мы внимательно следим за международными событиями и продолжаем изучать и планировать», - высказал исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль.