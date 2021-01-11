Комментатор Евровидения Грэм Нортон рассказал, состоится ли конкурс в 2021 году

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11 января 2021, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BBC

Фото: eurovision.tv

Комментатор международного вокального конкурса «Евровидение» Грэм Нортон рассказал, как пройдет мероприятие в 2021 году. Известно, что в прошлом году кандидаты от стран исполнили свои композиции в онлайн-формате из-за пандемии.

«Евровидение» определенно состоится. По крайней мере, соревновательный элемент точно будет», - пояснил он в беседе с «Би-би-си».

Кроме того, организаторы конкурса подтвердили, что «Евровидение» «обязательно состоится в этом году». Также к участию будут допущены записи выступлений, если артисты не смогут приехать в Роттердам или окажутся в изоляции после прилета.

«Перед началом мероприятия каждая вещательная компания предоставит запись, которую можно будет использовать на случай, если участник не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии, а также если артист находится на карантине у себя в стране», - говорится на сайте мероприятия.

Отмечается, что во время съемок организаторы «Евровидения» будут контролировать процесс. Время одной сессии составит 60 минут.

Продуманы четыре варианта проведения конкурса: традиционный формат со зрителями, выступления с учетом ограничений и санитарных мер, смешанный - с использованием записи и живого выступления на сцене и полностью дистанционный формат, как в 2020 году.