В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против РФ из-за Навального

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4 февраля 2021, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Шесть американских сенаторов, в числе которых как демократы, так и республиканцы, внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении ряда чиновников из России в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Двухпартийный законопроект касается привлечения России к ответственности за «злонамеренную деятельность» и предписывает администрации президента США Джо Байдена представить Конгрессу доклад с указанием лиц, ответственных за предполагаемое отравление Навального.

Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Ранее депутат ГД Сергей Неверов заявил, что зарубежное вмешательство вышло далеко за рамки всех приличий.