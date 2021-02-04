В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против РФ из-за Навального
4 февраля 2021, 08:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Шесть американских сенаторов, в числе которых как демократы, так и республиканцы, внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении ряда чиновников из России в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Двухпартийный законопроект касается привлечения России к ответственности за «злонамеренную деятельность» и предписывает администрации президента США Джо Байдена представить Конгрессу доклад с указанием лиц, ответственных за предполагаемое отравление Навального.
Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.
Ранее депутат ГД Сергей Неверов заявил, что зарубежное вмешательство вышло далеко за рамки всех приличий.
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