Неверов заявил, что зарубежное вмешательство вышло далеко за рамки всех приличий

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3 февраля 2021, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Неверов. Фото: сайт ГД.

Зарубежное вмешательство в ситуацию уже вышло далеко за рамки всех приличий. Так лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов прокомментировал выступления западных лидеров в поддержку Навального.

По словам парламентария, выступления лидеров западных стран, руководителей дипломатических ведомств, официальных лиц Европейского союза, уже привычные угрозы санкциями со стороны США наглядно показывают, что Запад настроен на дестабилизацию обстановки в России.

Он отметил, что уже даже далеким от политики людям очевидно, что все происходящее – четко и хорошо спланированная акция, направленная в том числе на дискредитацию выборов депутатов Госдумы, которые будут в этом году.

«Но я уверен, что наши граждане сознательные и разумные люди и хорошо понимают, на чьей стороне правда», - сказал Неверов.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о влиянии дела Навального на политическую ситуацию в России.