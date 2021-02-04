Нобелевский лауреат назвал великолепной эффективность вакцины «Спутник V»

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4 февраля 2021, 07:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядит очень обнадеживающей.

По словам ученого, более чем 90-процентная эффективность «выглядит великолепно». Он также отметил, что Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин.

«Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в «Спутнике», - отметил Доэрти.

Нобелевский лауреат также отметил, что изменение препарата в случае мутации вируса не доставит его производителям сложностей.

Ранее в ООН прокомментировали информацию о высокой эффективности «Спутника V».