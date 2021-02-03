В ООН прокомментировали информацию о высокой эффективности «Спутника V»

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3 февраля 2021, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг ООН, pixabay.com

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша заявили вечером в среду, 3 февраля, что ООН приветствует сообщения о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V".

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН приветствует новость о еще одной вакцине. Он также отметил, что следует поприветствовать ученых во всем мире, которые проделали "потрясающую работу" в прошлом году.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли генеральный секретарь Организации Объединенных Наций воспользоваться предложением президента Российской Федерации Владимира Путина, который выразил готовность страны бесплатно предоставить ООН российскую вакцину против COVID-19, отметил, что обсуждение пока ведется.