В ООН прокомментировали информацию о высокой эффективности «Спутника V»
3 февраля 2021, 21:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша заявили вечером в среду, 3 февраля, что ООН приветствует сообщения о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V".
Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН приветствует новость о еще одной вакцине. Он также отметил, что следует поприветствовать ученых во всем мире, которые проделали "потрясающую работу" в прошлом году.
Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли генеральный секретарь Организации Объединенных Наций воспользоваться предложением президента Российской Федерации Владимира Путина, который выразил готовность страны бесплатно предоставить ООН российскую вакцину против COVID-19, отметил, что обсуждение пока ведется.
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