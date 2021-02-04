ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Совет Европы займется развитием системы уголовного правосудия на Украине

, 07:00 [ «Аргументы Недели» ]

Совет Европы займется развитием системы уголовного правосудия на Украине
Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Совет Европы перешел ко второй фазе проекта «Система уголовного правосудия на Украине, соответствующая принципам прав человека».

СЕ планирует нанять специалистов, которые помогут привести систему уголовного правосудия на Украине в соответствие с европейскими стандартами, сообщает RT.

К инициативе планируется привлечь до 65 специалистов. Им предстоит повысить эффективность работы украинской прокуратуры, подготовить юристов, разобраться в правовых документах и провести социологические исследования. Сообщается, что на эти цели будет выделено не более 130 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Совет Европы взялся за демократизацию Украины.

ДВа

В мире

Сайт Avia.pro: российские самолеты всю ночь бомбили протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Российские истребители и бомбардировщики устроили протурецким боевикам адскую ночь в Идлибе

Самолеты, стоящие на вооружении ВКС Российской Федерации, всю ночь бомбили поддерживаемых Анкарой боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью