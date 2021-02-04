Совет Европы займется развитием системы уголовного правосудия на Украине
4 февраля 2021, 07:00[ «Аргументы Недели» ]
Совет Европы перешел ко второй фазе проекта «Система уголовного правосудия на Украине, соответствующая принципам прав человека».
СЕ планирует нанять специалистов, которые помогут привести систему уголовного правосудия на Украине в соответствие с европейскими стандартами, сообщает RT.
К инициативе планируется привлечь до 65 специалистов. Им предстоит повысить эффективность работы украинской прокуратуры, подготовить юристов, разобраться в правовых документах и провести социологические исследования. Сообщается, что на эти цели будет выделено не более 130 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Совет Европы взялся за демократизацию Украины.
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