Совет Европы взялся за демократизацию Украины

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21 января 2021, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Совет Европы хочет расширить участие украинцев в процессе принятия решений в стране.

Для этого объявлен отбор национальных консультантов в рамках реализации проекта, который предполагает расширение участия представителей гражданского общества Украины в «демократическом процессе принятия решений» в стране.

Сообщается, что инициатива охватит не менее десяти муниципалитетов и 4 тысяч прямых бенефициаров, среди которых должны быть не только чиновники и госслужащие, но частные лица, в том числе школьники, а также 100 местных НПО. Для реализации инициативы СЕ ищет до 46 национальных консультантов, которые могли бы предоставить экспертную поддержку по двум направлениям, сообщает RT.

В описании гранта отмечается, что в ходе реализации проекта многие получат в том числе необходимые «практические навыки использования инструментов гражданского участия». Общий бюджет проекта составляет почти полмиллиона евро.

Ранее сообщалось, что Совет Европы выступает за реформирование ВОЗ и ВТО.