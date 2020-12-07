Совет Европы выступает за реформирование ВОЗ и ВТО

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7 декабря 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Здание Еврокомиссии, Брюссель. Фото: Pixabay

Евросоюз и США должны наращивать совместные усилия в области обороны и безопасности, в том числе путем расширения сотрудничества между Евросоюзом и НАТО.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по отношениям с новой администрацией США. Также в документе говорится, что Евросоюз и США в президентство Джозефа Байдена должны будут более эффективно и «скоординированно применять ограничительные экстерриториальные меры».

В заявлении также говорится о необходимости возобновить совместные усилия по реформированию таких международных организаций, как ВОЗ и ВТО.

Ранее сообщалось, что ЕС и США выстраивают единую политику против России.