Совет Европы выступает за реформирование ВОЗ и ВТО
7 декабря 2020, 18:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Евросоюз и США должны наращивать совместные усилия в области обороны и безопасности, в том числе путем расширения сотрудничества между Евросоюзом и НАТО.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по отношениям с новой администрацией США. Также в документе говорится, что Евросоюз и США в президентство Джозефа Байдена должны будут более эффективно и «скоординированно применять ограничительные экстерриториальные меры».
В заявлении также говорится о необходимости возобновить совместные усилия по реформированию таких международных организаций, как ВОЗ и ВТО.
Ранее сообщалось, что ЕС и США выстраивают единую политику против России.
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