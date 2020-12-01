ЕС и США выстраивают единую политику против России

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1 декабря 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Представители Европейского Союза предложили избранному президенту США Джозефу Байдену разработать единую политику в отношении авторитарных государств. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европа готова пойти на встречу США по многим направлениям. К примеру, ЕС намерен усилить давление на Москву, принять новый документ, схожий с «Актом Магнитского» и построить единую политику с учётом общих ценностей.



Агентство Dpa сообщило, что в качестве проблемных государств ЕС рассматривает Россию и Китай. При этом в Европе хотят действовать совместно с США и против таких государств как Иран и Турция. Предложения главы Европейского совета будут переданы лично Байдену после прохождения процедуры инаугурации. Американского президента хотят пригласить на саммит ЕС, который будет проходить в очной форме в начале следующего года.



Активность европейских чиновников объясняется желанием устранить сложности, возникшие между США и ЕС при президентстве Трампа. Американский лидер пытался подчинить европейские государства своей политике против Китая и России в своих интересах. Примером тому являются давление Вашингтона на ЕС в вопросах строительства «Северного потока – 2» и деятельности компании Huawei.



