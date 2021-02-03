В Турции выявили случаи заражения еще двумя штаммами COVID-19
3 февраля 2021, 22:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В Турции были зарегистрированы два новых штамма коронавируса. Соответствующую информацию вечером в среду, 3 февраля, предоставил в соцсети министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Глава турецкого Минздрава отметил, что на территории страны, помимо "британского штамма", выявили два случая южноафриканской и один случай бразильской мутации. Люди, которые с ними контактировали, были доставлены в больницы и изолированы.
Фахреттин Коджа также отметил, что в Турции скоро начнется вакцинация от COVID-19 людей старше 65 лет. Это произойдет после завершения всех необходимых тестов.
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