Во Вьетнаме выявили схожий с британским штамм COVID-19
2 февраля 2021, 14:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Медики во Вьетнаме в рамках тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, который схож с британским. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 2 февраля, правительственный новостной портал.
Подчеркивается, что штамм коронавируса линейки В 1.1.7, которую впервые выявили на территории Соединенного Королевства, был найден в ходе массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания во вьетнамских провинциях Хайзыонг и Куангнинь.
Отметим, что несколько дней назад во Вьетнаме также обнаружили южноафриканский вариант COVID-19, но лишь у тех, кто прибыл в страну из-за рубежа.
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