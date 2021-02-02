Во Вьетнаме выявили схожий с британским штамм COVID-19

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2 февраля 2021, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Медики во Вьетнаме в рамках тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, который схож с британским. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 2 февраля, правительственный новостной портал.

Подчеркивается, что штамм коронавируса линейки В 1.1.7, которую впервые выявили на территории Соединенного Королевства, был найден в ходе массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания во вьетнамских провинциях Хайзыонг и Куангнинь.

Отметим, что несколько дней назад во Вьетнаме также обнаружили южноафриканский вариант COVID-19, но лишь у тех, кто прибыл в страну из-за рубежа.