В Японии выявили возможный очаг заражения «британским» штаммом коронавируса
31 января 2021, 07:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: Никкэй
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выявили еще пять случаев заражения «британским» штаммом новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 64 зараженных.
В источнике говорится, что три человека из восточной префектуры Сайтама являются коллегами, они заболели после общения с инфицированным сотрудником на рабочем месте. На данный момент заболевшие находится под наблюдением медиков.
Министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом.
Ранее сообщалось, что «британский» штамм коронавируса впервые был зафиксирован в Узбекистане.
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