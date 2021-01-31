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В Японии выявили возможный очаг заражения «британским» штаммом коронавируса

, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Никкэй

В Японии выявили возможный очаг заражения «британским» штаммом коронавируса
люди в масках, фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выявили еще пять случаев заражения «британским» штаммом новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 64 зараженных.

В источнике говорится, что три человека из восточной префектуры Сайтама являются коллегами, они заболели после общения с инфицированным сотрудником на рабочем месте. На данный момент заболевшие находится под наблюдением медиков.

Министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом.

Ранее сообщалось, что «британский» штамм коронавируса впервые был зафиксирован в Узбекистане.

БА

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