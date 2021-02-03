Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесли на август

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3 февраля 2021, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Сингапур. Фото: pixabay.com

Власти Сингапура решили перенести дату проведения Всемирного экономического форума (ВЭФ). Это связано с ограничениями на перелеты из-за коронавируса.

В правительство Сингапура обратились организаторы экономического форума, власти пошли навстречу, «понимая вызовы, с которыми сталкивается ВЭФ», говорится в заявлении министерства торговли и промышленности.

Всемирный экономический форум переносят из-за коронавируса в третий раз. Первоначально проведение ВЭФ-2021 было запланировано в Швейцарии с 13 по 16 мая. Затем его перенесли в Сингапур на 25-28 мая.

Ранее сообщалось, что Сингапур из-за пандемии ужесточил правила въезда в страну иностранных граждан.