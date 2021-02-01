Сингапур из-за пандемии ужесточил правила въезда в страну иностранных граждан
1 февраля 2021, 13:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
C 1 февраля власти Сингапура ужесточили требования к въезду иностранцев. Чтобы пересечь границы страны, теперь еще до прибытия необходимо купить медицинскую страховку. Также сокращен список государств, с которыми действует упрощенная схема перелетов.
Страховка должна покрывать возможные расходы на лечение заболеваний, связанных с COVID-19. Минимальная стоимость – 30 тыс. сингапурских долларов ($22,5 тыс.).
С понедельника Сингапур приостанавливает действие зеленых коридоров с Германией, Малайзией и Южной Кореей. Причина – нестабильная ситуация с коронавирусом в этих странах. Упрощенный механизм деловых поездок остается только с Брунеем, Индонезией, Китаем и Японией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.