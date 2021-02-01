Сингапур из-за пандемии ужесточил правила въезда в страну иностранных граждан

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1 февраля 2021, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

C 1 февраля власти Сингапура ужесточили требования к въезду иностранцев. Чтобы пересечь границы страны, теперь еще до прибытия необходимо купить медицинскую страховку. Также сокращен список государств, с которыми действует упрощенная схема перелетов.

Страховка должна покрывать возможные расходы на лечение заболеваний, связанных с COVID-19. Минимальная стоимость – 30 тыс. сингапурских долларов ($22,5 тыс.).

С понедельника Сингапур приостанавливает действие зеленых коридоров с Германией, Малайзией и Южной Кореей. Причина – нестабильная ситуация с коронавирусом в этих странах. Упрощенный механизм деловых поездок остается только с Брунеем, Индонезией, Китаем и Японией.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу. Его мать заразилась ковидом во время беременности. До конца то, как формируются антитела у детей, еще не изучено.