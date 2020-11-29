В Сингапуре родился ребенок с covid-антителами

29 ноября 2020, 18:15[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Ребенок с covid-антителами родился в Сингапуре. Теперь ученые пытаются понять, как это произошло.
Ребенок без Covid-19, но с антителами к нему родился в Сингапуре в ноябре. Теперь врачи проводят исследования. Это важно для того, чтобы найти ключ к пониманию, может ли коронавирус передаться от ребенка к матери.
Всемирная Организация Здравоохранения заявляет, что пока неизвестно, может ли беременная женщина передать вирус плоду или ребенку во время беременности или родов. Пока активный вирус не был обнаружен в образцах жидкости вокруг ребенка в утробе матери или в грудном молоке.
Предварительно причиной появления covid-антител называют заболевание матери. Она заразилась коронавирусом во время беременности. Но механизм формирования антител у ребенка пока еще не изучен.
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