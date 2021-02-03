В Словении ученые намерены выпустить вакцину от коронавируса в форме спрея для носа

Специалисты Национального института химии Словении намерены применить собственную вакцину от коронавируса для создания спрея для носа со схожим эффектом. Об этом 3 февраля сообщили журналисты.
Представитель института Роман Ерала отметил, что данная технология интересна не только с научной, но и с технической точки зрения. По его мнению, подобная разработка в будущем, вероятно, будет использоваться также для других вирусов и вакцин.
Отметим, что ранее команда ученых, которую возглавляет Ерала, уже создала препарат на базе плазмидной ДНК, который содержит код вирусных белков и инициирует их производство в клетках человека, вследствие чего вырабатываются антитела и защитные Т-клетки.
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