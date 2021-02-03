В Словении ученые намерены выпустить вакцину от коронавируса в форме спрея для носа

Аргументы Недели → В мире 13+

3 февраля 2021, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Словенское агентство печати

спрей для носа, pixabay.com

Специалисты Национального института химии Словении намерены применить собственную вакцину от коронавируса для создания спрея для носа со схожим эффектом. Об этом 3 февраля сообщили журналисты.

Представитель института Роман Ерала отметил, что данная технология интересна не только с научной, но и с технической точки зрения. По его мнению, подобная разработка в будущем, вероятно, будет использоваться также для других вирусов и вакцин.

Отметим, что ранее команда ученых, которую возглавляет Ерала, уже создала препарат на базе плазмидной ДНК, который содержит код вирусных белков и инициирует их производство в клетках человека, вследствие чего вырабатываются антитела и защитные Т-клетки.