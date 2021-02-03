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В Пентагоне обеспокоены укреплением сотрудничества России и Китая

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Пентагоне обеспокоены укреплением сотрудничества России и Китая
Пентагон, pixabay.com

Глава Европейского командования ВС США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил об обеспокоенности в связи с укреплением сотрудничества РФ и Китая.

Тод Уолтерс уточнил в рамках брифинга в среду, что растущее российско-китайское сотрудничество "предполагает некоторое неудобство" и способно нанести ущерб Европе и окружающим странам. В Пентагоне очень бдительны относятся к сложившейся ситуации, добавил глава Европейского командования Вооруженных сил США.

Напомним, Россия не раз подчеркивала, что ее совместная работа с рядом государств не направлена против третьих стран.

ЕТ

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