В Пентагоне обеспокоены укреплением сотрудничества России и Китая
3 февраля 2021, 19:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Европейского командования ВС США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил об обеспокоенности в связи с укреплением сотрудничества РФ и Китая.
Тод Уолтерс уточнил в рамках брифинга в среду, что растущее российско-китайское сотрудничество "предполагает некоторое неудобство" и способно нанести ущерб Европе и окружающим странам. В Пентагоне очень бдительны относятся к сложившейся ситуации, добавил глава Европейского командования Вооруженных сил США.
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что ее совместная работа с рядом государств не направлена против третьих стран.
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