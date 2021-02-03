10 млн британцев получили первую дозу вакцины от COVID-19
3 февраля 2021, 19:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
10 миллионов жителей Великобритании, что составляет 15 процентов населения страны, получили к настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса нового типа, сообщили в британском Минздраве.
Глава Министерства здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок уточнил, что речь идет об очень важной вехе в борьбе с коронавирусной инфекцией. "С каждым уколом угроза для всех нас немного уменьшается", – отметил министр и выразил благодарность гражданам за ту роль, которую они играют в сражении с COVID-19.
Напомним, вакцинация населения Великобритании началась 8 декабря прошлого года. Сейчас жителям королевства делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской AstraZeneca.
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